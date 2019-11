Dopo il bel risultato ottenuto nel derby con la Nocerina che ha consentito ai delfini di lasciare la zona rossa che equivale alla retrocessione diretta, l'Agropoli si appresta ad affrontare l'insidiosa trasferta sul campo del Casarano che occupa la sesta posizione con sguardo alla zona playoff. Per questo match il trainer dei tirrenici Gianluca Procopio, che in settimana ha potuto lavorare in un clima meno pesante, appare intenzionato a proporre una formazione molto accorta con la difesa che farà perno sulla coppia Bonfini-Sgambati, mentre nella mediana Acunzo e Numerato fungeranno nella zona centrale ha dettare i tempi. In avanti l'under Solazzo e Agate costituiranno i terminali offensivi.



Il fischio d'inizio al Capozza di Casarano è fissato per le ore 14.30, arbitro Pecella della sezione di Roma 2. © RIPRODUZIONE RISERVATA