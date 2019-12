L'Agropoli scivolato all'ultimo posto del girone H di serie D, è chiamato ancora una prova di grande rilevanza in chiave permanenza nella quarta serie. Dopo aver fallito il primo scontro diretto in casa con il Nardò, per la formazione tirrenica subito un altro match dello stesso tenore, domani i delfini saranno impegnati sul campo del Grumentum Val d'Agri, compagine lucana, che precede di 2 punti i salernitani ed occupa la penultima posizione. Il team del presidente Stefano Bisogno, in concomitanza con le imminenti festività natalizie si è riunito in una cena conviviale nella quale a dispetto della difficile situazione di classifica si è vissuto in un clima di grande serenità e tutti alla fine sono stati concordi nell'affermare che la squadra è pronta a ripartire per raggiungere la salvezza magari già a partire dalla trasferta in Basilcata. Per questa sfida l'Agropoli non potrà contare sulla presenza dell'allenatore Procopio, squalificato per due giornate, mentre in campo si vedrà il consueto 4-4-2 con il possibile esordio nel reparto arretrato di Matrone, uno degli ultimi arrivati, certa la presenza nella mediana di Proto, altro innesto dicembrino, come Carrafiello che in avanti farà coppia con Cappiello. Si inzia alle ore 14.30 arbitra Capriuolo di Bari. © RIPRODUZIONE RISERVATA