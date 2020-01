L'Agropoli nel disperato tentativo di risalire la china dall'ultima posizione, continua a pescare tra gli under delle squadre professionistiche e dopo l'innesto dell'attaccante Del Nego (19) ecco un altro innesto nella fascia riservata agli under, dalla Cavese è arrivato in prestito il promettente esterno mancino Ivan Ziroli, 19 anni compiuti lo scorso primo gennaio. Il difensore che già si stava allenando con la formazione del tecnico Gianluigi Procopio, sarà a disposizione già nel match di domenica quando al Guariglia arriva la corazzata Foggia. La scelta di puntare sugli under però, non sembra convincere i tifosi che invece da questo mercato averbbero sperato altri arrivi per tentare di abbandonare il fondo della classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA