L'Agropoli anche alla luce della situazione di classifica che la vede all'ultimo posto del girone H di Serie D comincia a muoversi sul mercato dei professionisti, il presidente Stefano Bisogno, ha annunciato il primo innesto da mettere a disposizione del tecnico Gianluca Procopio, si tratta dell'attaccante under Carmine Del Negro, 19 anni il prossimo 22 gennaio, arrivato dalla Juve Stabia. Del Negro, due stagioni fa ha debuttato in serie D con la Gelbison. Oltre a Del Negro, è in arrivo un altro attaccante dalla Salernitana, Domenico Esposito, 19 anni, che ha iniziato lastagione nel campionato Primavera 2 con la formazione granata. © RIPRODUZIONE RISERVATA