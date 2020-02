In casa Agropoli dopo aver scampato il pericolo di non essere presenti a S. Maria Capua Vetere per l gara con il Gladiator, grazie all'intervento dei tifosi che hanno garantito la trasferta in terra casertana, è tempo di scendere in campo e all'appuntamento i delfini ci arrivano piuttosto incerottati a causa di diverse assenze per cui il tecnico dei tirrenici Gianluigi Procopio, dovrà fare di necessità virtù ed è costretto a delle scelte quasi obbligate nel suo 4-4-2. Tra i pali confermato Sanchez, con Garafolo e Matrone sugli esterni e Guida e Stratoti al centro. Nella mediana Pagano, Numerato, Mariani e Cozzolino, con terminali offensivi Carrafiello e Orefice. La gara con il Gladiator sarà arbitrata da Campobasso della sezione di Formia. Si inizia alle 14.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA