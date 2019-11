L'Agropoli scivolato al penultimo posto dopo una sequela di risultati negativi che l'hanno visto subire 13 reti nelle ultime tre gare prova la difficile risalita dai bassifondi nel quale è precipitato affrontando la vice-capolista Fasano, non certo proprio l'ultima arrivata. Dalla scorsa giornata sulla panchina dei biancazzurri tirrenici c'è Giuseppe Procopio, che ha avuto un impatto tremendo avendo debuttato con una manita sul groppone a Gravina.



È stata una settimana vissuta in un clima non proprio sereno ma qualche segnale positivo si è visto a partire dall'innesto del giovane portiere Selva, 20 anni, che dovrà scendere in campo per far fronte ai forfait di Sanchez, ancora ai box per scontare la seconda giornata di squalifica, e per fronteggiare all'infortunio del secondo Colella. Per il tecnico calabrese buone notizie arrivano dai rientri di Bonfini e di Acunzo. In attacco ci sarà anche Camarà per cercare di ritrovare la rete che manca da 582': l'ultimo squillo sul campo del Bitonto.



La gara con il Fasano al Guariglia ch avrà inizo alle ore 14.30 e sarà diretta da Cusumano di Caltanissetta. © RIPRODUZIONE RISERVATA