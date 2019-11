L'Agropoli dopo un lungo digiuno torna a segnare e comincia anche a muovere la classifica, e lo fa impattando in casa con il Fasano (2-2). Un match giocato bene dai biancazzurri tirrenici che però, si mette subito in salita: al 4' Corvino, partito da una sospetta posizione di fuorigioco batte l'estremo difensore Selva al debutto con la casacca dei delfini. Momenti di paura al 20' quando Scardicchio, resta a terra e il gioco si ferma per diversi minuti. Il gioco riprende e al minuto 25 l'Agropoli pervine al pareggio con Agate, che sfrutta il buon lavoro di Camarà. Il tempo si chiude sull'1-1.



Nella ripresa l'Agropoli opera il sorpasso temporaneo: al 18' Sollazzo, con una precisa rasoiata beffa Suma. L'Agropoli prova a conservare il vantaggio ma a sette dalla conclusione un preciso rasoterra di Diaz lasciato solo batte Selva per il definitivo 2-2. Un pareggio che fa smuovere la classifica dell'Agropoli che, però, resta sempre penultimo con 9 punti e domenica va sul campo del Taranto. © RIPRODUZIONE RISERVATA