L'Agropoli contro la corazzata Foggia riesce a tenere testa ai satanelli del tecnico Corda e alla fine riesce ad imporre il pareggio con il risultato di 0-0. Una gara che non ha fatto registrare molte emozioni nella prima frazione se ne contano solo de una per parte. Anche nella seconda frazione il match resta molto spezzettato anche se è proprio l'Agropoli di Procopio, a creare qualche pericolo maggiore alla porta dei rossoneri soprpresi dalla vena agonistica dei padroni di casa che a dispetto della posizione in classifica che li vede chiudere la graduatoria hanno offerto una prova di orgoglio che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Da registrare anche l'ammonizione comminata al tecnico del Foggia, Corda. Dopo 5' di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi e l'Agropoli torna a smuovere sia pure di poco la classifica, mentre il Foggia perde l'occasione per riprendersi la vetta che resta in mano al Bitonto che pure ha pareggiato sul campo del Gladiator. © RIPRODUZIONE RISERVATA