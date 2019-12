Per l'Agropoli è sempre più notte fonda. Dopo aver perso con il Nardò toppa anche nel secondo scontro salvezza sul campo del Val d'agri contro il Grumentum. Il match era una sorta di spareggio per evitare l'ultimo posto. Al triplice fischio se lo aggiudicano i lucani che si impongono per 2-0. Il risultato negativo per i delfini è maturato con una rete per tempo: dopo un quarto d'ora Falco, ha sbloccato, il raddoppio è giunto al 27' della ripresa con Lobosco, subentrato 9 minuti prima proprio all'auutore della marcatura del primo vantaggio. Il Grumentum grazie a questi tre punti si porta a quota 17 e lascia anche il penultimo posto che passa nelle mani del Francavilla, mentre l'Agropoli chiude malinconicamente il girone di andata all'ultima piazza con soli 12 punti. Alla ripresa dopo la sosta l'Agropoli se la vedrà con il Sorrento che occupa la terza posizione. Domani ultimo giorno di mercato e i tifosi attendono gli agognati rinforzi per evitare un presto ritorno in eccellenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA