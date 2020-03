La maledizione si abbate ancora contro l'Agropoli. La formazione tirrenica pur consapevole del destino che l'attende anche contro il Gravina offre una prova di grande orgoglio e coraggio tanto da mettere paura ai pugliesi, i quali dopo otto minuti si trovano sotto grazie ad una bella rete di Solazzo. Il vantaggio mette la squadra di Ferragina, in una condizione di favore e il Gravina soffre, ma proprio allo scadere della prima frazione riesce a guadagnarsi un penalty che Santoro, realizza mandando le squadre al riposo sulla parità 1-1. Nella ripresa si va avanti sul filo dell'equilibrio con i padroni di casa più pericolosi con il solito Solazzo, ma la beffa è in agguato nel terzo dei 4 minuti di recupero sugli sviluppi di un corner Semaio, realizza la rete della vittoria per il Gravina e condanna l'Agropoli ad un'altra sconfitta. © RIPRODUZIONE RISERVATA