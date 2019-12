L'Agropoli è atteso dal match salvezza con il Nardò, autentica sfida per evitare l'ultimo posto e cercare la risalita. Nelle ultime ore il club del presidente Stefano Bisogno ha operato sul mercato mettendo a disposizione del tecnico Procopio quattro pedine: l'ultima in ordine di tempo è sicuramente di primo piano, l'attaccante Giovanni Cappiello, 22 anni, nato nella primavera della Salernitana e poi approdato alla Gelbison in D, per poi maturare esperienze in serie C con Monopoli, Andria e Paganese.



Cappiello ha iniziato la stagione nelle fila del Nola e ora ha sposato la causa dei delfini e GIà figura tra i convocati come gli altri nuovi arrivati, l'altro attaccante Carrafiello, il centrocampista Mariani e il difenore Matrone. La gara con il Nardò in programma al Guariglia avrà inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Schiavon della sezione di Treviso. © RIPRODUZIONE RISERVATA