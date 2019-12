L'Agropoli perde lo scontro diretto con il Nardò e sprofonda solitaria all'ultimo posto. In settimana in casa dei delfini erano arrivati anche diversi volti nuovi tra cui l'attaccante Cappiello, ma evidentemente il rilbatone di mercato non è servito a migliorare la situazione con un'altra sconfitta che getta nello sconforto il club del presidente Stefano Bisogno, scivolato ora all'ultimo posto e con prospettive non certo entusiasmanti.



La gara nella prima frazione ha offerto poco, mentre nella ripresa dopo pochi minuti complice la tensione è stato espulso l'allenatore dei padroni di casa Procopio, per proteste e al 17' è arrivata la rete del Nardò firmata da Calemme, che ha firmato una bella marcatura che è valsa il successo per i pugliesi che si portano a quota 15 e guadagnano due posizioni ed escono dalla zona rossa della retrocessione diretta.



L'Agropoli con 12 punti resta ultimo e domenica va sul campo del Grumentum che li precede al penultimo posto con 14 punti. Un altro scontro diretto che pare essere davvero l'ultima chiamata per i delfini. © RIPRODUZIONE RISERVATA