L'Agropoli si lascia alle spalle il momento negativo e dopo aver visto l'inferno nei minuti iniziali nel derby provinciale con la Nocerina riesce a vincere e superare meritamente i rossoneri molossi. La gara per i ragazzi di procopio si mette subito in salita dopo soli 7 minuti Poziello, trova la rete che sblocca il match, al 20' il solito Liurni, sigla il raddoppio che sembra essere una sentenza, invece prima della conclusione del tempo al 40' Agate trova la rete che da inizio alla rimonta. E lo stesso Agate, ad inizio ripresa dopo soli 120 secondi trova il pareggio. La rimonta si concretizza al 25' quando Camara, porta in avanti i delfini, e dopo due minuti Semati sigla il poker di reti e fissa il punteggio sul 4-2 e regala tre punti pesanti all'Aropoli che si porta a quota 12 e lascia la zona rossa della retrocessione diretta. Al triplice fischi grande entusiasmo tra i tifosi di casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA