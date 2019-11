Sembra tornare il sereno in casa Agropoli dopo le annunciate dimissioni del responsabile dell'area tecnica Walter Taccone, già patron dell'Avellino. Ieri il presidente dei biancazzurri Stefano Bisogno, proprietario dell'Agropoli, ha avuto un incotro con gli amministratori comunali della cittadina tirrenica, per definire la situazione della squadra di calcio di serie D alle prese con un momento delicato. Al termine del confronto è emersa da parte del presidente dei delfini Stefano Bisogno, la volontà di portare avanti il progetto e di assicurare un futuro al club che tra due anni festeggerà il secolo di vita. Lo stesso Stefano Bisogno, ha ribadito che il club non è in vendita, fugando le voci circolate in queste settimane. Intanto la confernza stampa prevista per oggi è stata rinviata alla prossima settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA