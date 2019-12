Dopo una lunga attesa si comincia a muovere il mercato dell'Agropoli scivolato all'ultimo posto del girone H di serie D. La società del presidente Stefano Bisogno, che finora si era segnalata per le voci in uscita tra i quali sono finiti Agate passato all'Avezzano, Camara nei suoi trascorsi la maglia dell'Avellino in B, passato alla Luparense, Babacar, Tine, Siciliano, Dampha quest'ultimo accasatosi al Troina, ha cominciato a muovere i primi colpi nella voce entrate, e sono giunti alla corte del tecnico dei biancazzurri tirrenici Gianluca Procopio, il difensore Aniello Matrone, 21 anni, ex Nocerina e sempre dai molossi è arrivato l'attaccante Nevio Carrafiello, 18 anni, mentre l'altro centrocampista approdato ad Agropoli è Lorenzo Mariani, 24 anni, ex Sarnese. E domenica sfida salvezza in casa con il Nardò. © RIPRODUZIONE RISERVATA