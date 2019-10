Per il neo allenatore dell'Agropoli Giuseppe Procopio, prime parole ufficiali rilasciata alla web tv canalecinque.it. Il tecnico esordisce dicendo: " Ho accettatao la piazza di Agropoli per vincere questa scommessa. Ho trovato una squadra che mi segue e che vuole uscire da questa situazione. Di certo bisogna lavorare per cambiare atteggiamento mentale e avere una maggiore autostima". Poi si sofferma sul modulo di gioco: " Inizialmente adotterò il 4-4-2 per aver una maggiore copertura del campo, ma in seguito si potranno valutare altre soluzioni anche se i moduli li fanno gli uomini che vanno in campo. Il nostro obiettivo è la salvezza magari da raggiungere con tranquillità". Procopio, non esclude interventi sul mercato: " Alla riapertura delle liste tra un mese valuteremo insieme ai dirigenti dove intervenire". Con Procopio, è stato nominato anche l'allenatore in seconda che è Stefano Ferragine. © RIPRODUZIONE RISERVATA