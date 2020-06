Ad Agropoli ma non solo, e in altre 30 piazze su 36 retrocesse dalla serie D c'era grande attesa per l'esito del consiglio Federale che si è svolto oggi a Roma nella sede della Federcalcio, per decidere come concludere la stagione. Una volta deliberata dalla Lega Nazionale Dilettanti, la scelta di interrompere l'annata sportiva e cristallizzare la classifica dei nove gironi della Quarta serie, l'ultima parola spettava al Consiglio Federale presieduto da Gravina, e la scelta è stata quella di confermare la proposta adottata dalla LND guidata da Cosimo Sibilia, per cui oltre alle 9 promosse in serie C si è aperta la strada per la retrocessione di 36 squadre le ultime 4 di ogni raggruppamento e tra queste c'è anche l'Agropoli del presidente Nicola Volpe. All'Agropoli e al gruppo denominato " Salviamoci" che ha cercato di fermare il provvedimento non resta ora che avviare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, poi al Tar e, in ultima istanza al Consiglio di Stato. Ma la strada appare in salita. © RIPRODUZIONE RISERVATA