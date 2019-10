Ad Agropoli chi pensava che il momento no si potesse considerare alle spalle con l'avvento in panchina di Procopio, deve ricredersi. La formazione tirrenica è nel pieno della crisi di risultati e di identità tanto che dopo il pesante ko rimediato a Francavilla, dove ebbe cinque sberle dai sinnici, per non fare torto ai pugliesi del Gravina, ha voluto ripetere lo stesso passivo e alla fine ha perso per 5-0 al cospetto di una formazione che pure palesava qualche difficoltà.



Per l'Agropoli la gara si è messa subito in salita quando dopo un solo minuto ha perso per infortunio il portiere Colella, che già stava sostituendo il titolare Sanchez, squalificato: sostituzione forzata e pali affidati a De Caro. E dopo 25 minuti l'estremo difensore si faceva trovare fuori dai pali e Prosi quasi da centrocampo lo beffava dando inizio alla girandola di reti.



La prima frazione era per l'Agropoli quasi una sentenza, in quanto il Gravina andava a segno altre due volte con Santoro e Tagliamonte. Nella ripresa completava ancora con Santoro e Ficara, per il definitivo 5-0 che fa precipitare l'Agropoli al penultimo posto e rende molto complicata la risalita dei delfini. © RIPRODUZIONE RISERVATA