E' sempre l'Agropoli a fare notizia in queste ore. Dopo aver assestato il nuovo organigramma societario ecco presentarsi la tegola allenatore. Nella giornata odierna l'allenatore Gianluigi Procopio, che era subentrato a GiuseppeFerazzoli, nel guida tecnica del club tirrenico, e senza riuscire a migliorare la situazione di classifica complice le tante problematiche che hanno assillato il club biancazzurro, ha deciso di presentare le dimissioni. La società ha deciso di accoglierle e nel contempo ha affidato la guida della squadra all'allenatore in seconda, Stefano Ferragina (nella foto), il quale ha già diretto l'allenamento in vista della gara con i lucani del Francavilla di Lazic. © RIPRODUZIONE RISERVATA