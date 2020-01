L'Agropoli che ha chiuso l'andata all'ultimo con numeri che non lasciano spazio alle interpretazioni e tutti negativi tra cui quello del peggiore attacco solo 10 reti realizzate, primato negativo che condivide con i cugini della Gelbison, è atatesada una sfida molto complicata. La ripresa dopo la sosta con la prima di ritorno oppone i delfini alla vera rivelazione del torneo: il Sorrento di Maiuri, che è in serie utile da 14 giornate e che vanta anche una delle migliori difese dell'intera serie D. Avversario non certo agevole per provare a risalire. Per l'occasione però, il tecnico dei tirrenici Procopio, recupera in avanti l'attaccante Cappiello, il quale dovrebbe fare coppia con Caffariello, mentre a difendere i pali torna Sanchez, nella linea difensiva sarà composta da Leonetti e Garfalo sulle corsie, mentre Bonfini e Sgambati, agiranno al centro. Nella linea mediana Proto, Mariani, Acunzo e Cozzolino, nel consueto 4-4-2. Si gioca allo stadio Italia di Sorrento e il fischio d'inizio è per le ore 14.30 dirige Vacca di Saronno. © RIPRODUZIONE RISERVATA