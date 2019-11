In casa Agropoli con la classifica che piange, in vista della riapertura del mercato di dicembre pare sia stata avviata una sorta di repulisti per cercare di arrivare all'appuntamento di inizio mese con le idee chiare. Tra i calciatori che sono in lista di uscita figurano il belga Just Fontaine Sakata, 19 anni, centrocampista, e l'attaccante Abdou Babacar, 22 anni, passaporto spagnolo, i quali dopo aver disertato la gara di Taranto, in questa settimana non hanno partecipato a nessuna seduta di allenamento con i compagni e sono destinati al taglio.



Una notizia certa è l'interruzione del rapporto con il preparatore atletico Nicola Agosti, il quale è stato sollevato dall'incarico. Intanto domenica al Guariglia arriva la Nocerina nel secondo derby provinciale di questa stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA