Alla vigilia della difficile trasferta sul campo della Fidelis Andria, in un match che per la formazione delfina ha il sapore di ultima chiamata per cercare di rientrare nel gruppo playout ed evitare la retrocessione diretta che alla luce dell'attuale classifica sembra essere il destino del glorioso club biancazzurro, ecco che la nuova dirigenza che ha scelto Nicola Volpe, nel ruuolo di presidente, proprio oggi ha ufficializzato il primo innesto da mettere a disposizione dle tecnico Gianluigi Procopio, si tratta del centrocampista Giuseppe Di Lascio, 20 anni, il quale già alcune settimane si allenava con la squadra, per Di Lascio, che dopo aver iniziato la stagione con il Formia, era svincolato, si tratta di un ritorno ad Agropoli. L'intesa è stata raggiunta senza intoppi e sarà a disposizione già per la trasferta in terra pugliese. © RIPRODUZIONE RISERVATA