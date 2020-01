Con un manifesto a firma del Colletivo Tifosi Agropolesi, parte all'attacco del gruppo dirigente che attualmente gestisce le sorti dell'Agropoli 1921. " A difesa della nostra storia" è l'incipit del testo che prosegue ricordando che si è alla vigilia del centenario del club il quale sta vivendo il suo momento più difficile della sua storia. Per questo motivo si legge " E' il momento di dire basta con questa società guidata da Bisogno. Non ci spaventeremo di fronte a nulla. Basta Chiacchiere e bugie. E' il momento di liberare la società e consegnarla al Comune. Dal mese di agosto viviamo in un mondo di bugie". E non mancano le stoccate anche per Taccone, scomparso nel nulla e per lo stesso Bisogno, per le sue prese in giro sul mercato. Il lungo testo si chiude con un preciso invito : " E' arrivato il momento di dire basta. L'Agropoli per noi è amore per voi un'opportunità. Basta Bisogno, Basta umiliazioni. Tutti a Casa!!!. E intanto domenica nel match con il Bitonto sono annunciate altre forme di protesta verso l'attuale gestione societaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA