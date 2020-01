Il Futuro dell'Agropoli dopo l'uscita di scena del presidente Stefano Bisogno, non è stao ancora definito e almomento le sorti del quasi secolare club tirrenico del Delfino, resta in mano al Collettivo dei tifosi Agropolesi, i quali hanno diramato un nuovo comunicato, nel quale si assicurano gli sportivi che la squadra domenica sarà regolarmente a Santa Maria Capua Vetere per affrontare il Gladiator, con le spese che si legge: " Saranno sostenute dal presidente il quale sarà individuato in un secondo momento, con la squadra che avrà al seguito due dirigenti ed un rappresentante delgato dal collettivo dei tifosi". Il comunicato si coclude con i buoni propositi di salvare le sorti dell'Agropoli anche se la situazione non appare molto definita e che l'intento è quello di garantire anche il regolare svolgimento della stagione per non incappare in future penalizzazioni. Nella prossima settimana saranno in programma di concerto con l'amministrazione altri incontri con imprenditori del posto per definire l'organigramma, ma al momento le sorti dell'Agropoli sono nelle mani dei tifosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA