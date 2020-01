In casa Agropoli chi si attendeva che il mercato riservato ai professionisti regalasse qualche altro volto nuovo in entrata, rimane deluso, infatti, non solo in questa settimana non c'è stato nessun ingresso, ma c'é da registrare una partenza piuttosto importante, ha lasciato il club tirrenico il forte difensore centrale Carmine Sgambati, 22 anni, che tra l'altro in questa prima parte della stagione ha rivestito la fascia di capitano dei defini. Sgambati, si è accasato alla Vibonese in serie C, dove è arrivato a titolo definitivo. Il calciatore irpino, nella sua carriera ha vestito le casacche di Fratese, Avellino, Taranto, Matera e Portici. Sgambati, che è stato presentato con la nuova maglia si sta già allenando con i compagni in vista dell'impegno che attende la compagine calabrese nel torneo di terza serie in casa con la Cavese. © RIPRODUZIONE RISERVATA