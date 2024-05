Akragas-Portici 1-0: sconfitta indolore, azzurri con la salvezza in tasca

Sconfitta indolore per il Portici, che nell'ultimo impegno di campionato cede di misura in casa dell'Akragas.



In Sicilia decide una rete di Casadidio al minuto otto della prima frazione di gioco: tanto basta ai padroni di casa per aggiudicarsi l'intera posta in palio. Il ko non scalfisce nemmeno gli azzurri di Condemi, che già una settimana fa avevano tagliato il traguardo della salvezza diretta in virtù dell'enorme distacco maturato sul Castrovillari, potenziale rivale nella sfida playout ma condannato proprio dal regolamento che esclude la disputa dello spareggio salvezza nell'ipotesi di un distacco pari o superiore agli otto punti.

Ed ora, acquisito il diritto a mantenere la categoria, toccherà capire quale sarà il futuro che attende il club: il titolo resterà a Portici o traslocherà a Torre Annunziata per volere della comune proprietà, la Holding Casa Reale?

Dalla proprietà, intanto, nessun intervento se non una celebrazione - con tanto di stoccata alla piazza - del risultato conquistato sul campo: «Per l’ottavo anno consecutivo il Portici, anche senza l’appoggio della sua tifoseria, ha mantenuto la serie D».