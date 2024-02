Akragas-Real Casalnuovo 1-0, decide Litteri

Un ko di misura sul campo dell’Akragas. Il Real Casalnuovo non riesce a conquistare un pari che, per quanto prodotto nell'arco della gara, sarebbe stato più che meritato.

I granata di mister Esposito, al rientro dopo la lunga squalifica, restano comunque al sesto posto e sempre a ridosso della zona playoff. Out per squalifica Reginaldo. Assenti anche Rossi e Sosa.

Le condizioni del terreno di gioco non permettono un buon fraseggio e il Real prova con i lanci lunghi a rendersi pericoloso ma al 14’, al primo affondo dei padroni di casa, arriva il vantaggio con Litteri che con un tap-in batte Viola. Ripresa arrembante del Real: ci provano Piga e Pinna in più di un'occasione, ma il risultato non cambia.