Al Santa Maria Cilento la gestione dello stadio Carrano

E' stata siglata, presso l’aula consiliare del Comune di Castellabate, la convenzione tra l’Ente e la Polisportiva Santa Maria Cilento per gestione in concessione pluriennale a titolo oneroso del campo sportivo “Carrano”. In occasione dell’incontro, il sindaco Marco Rizzo, ed il presidente del Santa Maria Cilento, Francesco Tavassi, hanno firmato una dichiarazione d’intenti al fine di rafforzare le forme di collaborazione, mediante lo sviluppo di una serie di iniziative congiunte di promozione dello sport e del territorio.

«E’ una giornata molto importante perché apre un nuovo ciclo con l’obiettivo di sviluppare una sinergia sempre più forte con l’Ente comunale e con il territorio - ha detto il presidente del Santa Maria Francesco Tavassi - Ed è proprio al territorio che mi rivolgo con un appello affinché ci sia un avvicinamento da parte di imprenditori, commercianti, operatori turistici per rendere questo progetto sempre più forte e sostenibile».

«La Polisportiva Santa Maria ha sempre assunto un elevato valore simbolico in termini di identità, valori e tradizioni della comunità di riferimento - ha sottolineato il sindaco Marco Rizzo - Siamo orgogliosi che, attraverso la convenzione e la dichiarazione d’intenti, questo legame si rafforza sempre di più, rinnovando di fatto il nostro sostegno».

Presenti in sala, tra gli altri, il consigliere comunale con delega allo sport, Gianmarco Rodio; il referente locale del Coni, Natalino Russo; il direttore sportivo della squadra giallorossa, Alberico Guariglia. Tra gli ospiti anche il presidente della Lega Navale di Castellabate, Marco Mansueto, che ha già annunciato l’acquisto di abbonamenti per la stagione sportiva 2023/24 da poter poi regalare a famiglie più bisognose.