Al Sorrento il portiere D'Aniello e l'attaccante Kone

Dieci giorni al debutto in campionato, tre derby nelle prime cinque giornate. Si parte venerdì primo settembre (ore 20.45) a Giugliano. La Lega Pro, infatti, ha reso noto il programma gare ed al Sorrento è toccato addirittura uno degli anticipi. La circostanza ha, in parte, costretto Vincenzo Maiuri a rivedere il programma della fase conclusiva della preparazione per il debutto ufficiale della nuova stagione. Si giocherà in anticipo, sabato 9 (18.30), anche la seconda giornata con il Cerignola, poi i due derby in quattro giorni con Turris (domenica 17) e Avellino (giovedì 21). Con gli ultimi arrivi, intanto, appare quasi al completo l’organico a disposizione di Maiuri.

Dopo Ravasio e Caravaca Comino, ecco Andrea D'Aniello, nato a Napoli l'8 maggio del 2003, il portiere arriva dal Pescara, club con il quale ha giocato (sia all'andata per 45' che a ritorno da titolare) la recente semifinale playoff che ha opposto gli abruzzesi al Foggia. Per D'Aniello, proveniente dal settore giovanile del Cagliari, anche 31 presenze nel campionato Primavera tra il 2020 ed il 2022 nelle fila dei sardi. Il quarto arrivo in maglia rossonera è Souleymane Kone, nato a Piacenza il 29 ottobre del 2004, attaccante esterno di origini ivoriane con all'attivo lo scorso anno l'esordio in C con la maglia della Viterbese, formazione con la quale ha disputato 16 partite (realizzando 5 reti) in Primavera 2.

«La società ha fatto uno sforzo enorme, grazie al proprio main sponsor, per iscriversi al campionato e allestire una squadra che ci auguriamo possa essere competitiva per la categoria – spiega il presidente Giuseppe Cappiello -.

Abbiamo puntato su alcune riconferme, su elementi esperti che conoscono la categoria e su giovani di valore, sappiamo che ci sarà da pagare lo scotto del salto tra i professionisti e del fatto di giocare in campo neutro le gare casalinghe ma confidiamo nelle grandi capacità di Maiuri per creare un gruppo forte che dimostri grande attaccamento alla maglia e gratifichi con il proprio impegno la passione dei tifosi rossoneri». Atmosfera di mestizia, infine, tra i sostenitori del Sorrento per la scomparsa di Raimondo Dare, tifoso storico, scomparso nei giorni scorsi. Raimondo, padre del giornalista Salvatore Dare, è stato tra i più assidui frequentatori del campo Italia negli ultimi cinquant'anni.

È finito 4-0 per il Sorrento il test match che i rossoneri hanno sostenuto questa mattina con il Savoia, compagine che militerà nel girone A di Eccellenza. Maiuri ha provato uomini e schemi tenendo a riposo alcuni elementi della rosa a scopo precazionale.

Nella prima frazione il Sorrento ha sfiorato il gol con La Monica (salvataggio sulla linea di un difensore oplontino) e poi ha trovato il vantaggio con Bonavolontà su calcio piazzato. In apertura di ripresa Ravasio ha raddoppiato su rigore e poi Pozzi ha triplicato nel finale con una bella azione personale. Il poker, invece, lo ha calato Chiricallo di testa su angolo mancino di Loreto.

Questi gli uomini che si sono alternati nelle due frazioni -

Del Sorbo (Marcone); G. Todisco (Vitiello), Blondett (Panelli), Fusco (Chiricallo), F. Todisco (Loreto); La Monica (Caravaca), Bonavolontà; Capasso (Pozzi), Vitale (Ravasio), Kone (Scala); Martignago.