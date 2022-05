Cavese, Aliperta sogna la serie C: «Finalmente finito il mio periodo no»

Una doppietta di pregevole fattura. Una punizione e una sassata da fuori area dopo un paio di dribbling e la Cavese ha ritrovato le speranze di promozione diretta in Serie C. Mimmo Aliperta è l'uomo copertina della settimana a tinte biancoblu. L'esperto centrocampista ha preso per mano la squadra contro un abbottonatissimo Paternò, risolvendo stavolta in prima persona il problema gol.

«Si è chiuso un periodo non facile per me, ma ho sentito la vicinanza di tutta la squadra, così come il prof e tutto lo staff medico. A livello mentale è stato complicato, ma sono contento di aver ritrovato minutaggio. È stato importante trovare il gol e sbloccare una partita contro un avversario che era venuto eslusivamente a difendersi».

La Lega Pro non è più un miraggio da ieri, ma Aliperta è consapevole che una rimonta «non è assolutamente facile, pur non essendo impossibile. Abbiamo lasciato qualche punto per strada nelle ultime gare e ora non possiamo più permetterci passi falsi fino alla fine, sperando in qualche passo falso della Gelbison».

Prossimo turno anche al Lamberti. C'è un Città di Sant'Agata in piena corsa playoff che, spera Aliperta, «potrebbe giocare un po' più a viso aperto rispetto al Paternò. Ieri contro il Paternò c’era bisogno di pazienza, perché avevamo sempre noi il pallino del gioco e dovevamo saper attendere il momento giusto per sbloccare la gara. Con un avversario che gioca in modo più aperto, credo invece che riusciremo a trovare più spazi».