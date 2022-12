Secondo pareggio consecutivo per l’Afragolese, che tra le mura amiche impatta col Molfetta: Celiento porta avanti i rossoblù con una prodezza balistica, Longo inchioda poi il risultato sull’1-1. Pari dal sapore di sconfitta per l’undici di Agovino, che resta impelagato in zona playout con solo 17 punti in altrettante gare.

Parte bene l’Afragolese, subito pericolosa in rapida sequenza prima con Celiento (conclusione murata dalla difesa) e poi con Cordato (sfera alta sul montante). Replica il Molfetta al 20’ con Avantaggiato, cui si oppone efficacemente Provitolo.

Il vantaggio dei padroni di casa matura tre minuti più tardi: lo realizza Celiento con una magistrale punizione. Rossoblù vicini al raddoppio alla mezz’ora, quanto Virgilio impatta di testa su corner – proprio – di Celiento, spedendo di un nulla sopra la traversa.

Nella ripresa, cinque minuti e Provitolo di oppone con un intervento decisivo a Kordic, che sulla respinta calcia poi – incredibilmente – sul fondo. Due minuti e Longo trova il colpo del definitivo 1-1. Celiento prova a scuotere i suoi, ma non inquadra la porta. Ultimo sussulto a pochi minuti dallo scadere sugli sviluppi di una punizione di Mancino, ma nessuno dei suoi raccoglie lo spunto in area.