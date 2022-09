All'Afragolese non basta Da Dalt: remuntada e vittoria della Cavese

L’Afragolese spreca – e tanto – nel primo tempo, colpisce nel secondo, ma subisce poi il prepotente ritorno della Cavese: al Gobbato di Pomigliano finisce 2-1 per i metelliani (foto Cavese Calcio 1919), che raccolgono così il secondo successo consecutivo e viaggiano a punteggio pieno in classifica a braccetto con Brindisi e Casarano. Un punto in due gare, invece, per i rossoblù del neo tecnico Bitetto.

La gara – Il primo spunto è di marca cavese, con Bacio Terracino che tenta una soluzione improvvisa concludendo sull’esterno della rete. Risponde l'Afragolese con Virgilio, che – su appoggio di Cerone – calcia di prima intenzione dal limite dell’area ma alza troppo la mira. Ancora Afragolese al mimuto 36, stavolta con Longo: il suo colpo di testa – su pennellata diCerone – è però facile preda del portiere metelliano. Nel finale di frazione sale in cattedra proprio Colombo, che – in rapida sequenza – prima si oppone ad una conclusione ravvicinata di Forte e poi sventa un colpo di testa di Da Dalt con una decisiva smanacciata in corner.

Cerone fallisce da posizione favorevole ad inizio ripresa, non sbaglia invece Da Dalt, che – corre il 7’ – insacca di piattone su assist di Longo.

Il pareggio della Cavese è praticamente immediato: sei minuti e Foggia fa 1-1 dagli undici metri. I metelliani la ribaltano a dieci minuti dalla fine con Gagliardi, che firma il 2-1 con un missile da 30 metri su cui nulla può