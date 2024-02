Alla Palmese il derby con l'Angri e in città scoppia il Carnevale nel giorno del Santo

"A Palma tre cose 'tenimm: San Bias', 'a Palmese e o' Carnaval'". E se metti insieme le tre cose in un solo giorno, allora la festa é davvero qui.

Nel giorno del santo la Palmese fa suo il derby con l'Angri, si tira fuori dalla zona retrocessione e dà il via alle Quadriglie per la festa del Carnevale. Il claim sui canali sociali della società, non lascia dubbi alle incertezze. 5 partite, tre vittorie e due pareggi per undici punti conquistati.

La statistica dell'era Grimaldi disegna un cammino da play-off anche se il tecnico non nasconde le difficoltà. "Forse arriva proprio ora la parte più difficile, adesso ci aspettano tutti", dice l'allenatore. Intanto si godono la festa e il Carnevale mentre scoprono un grande giovane portiere, Raffaeli, una granitica difesa e un attacco esplosivo. L'alternativa in ogni reparto crea sana competizione tra i giocatori che giova al collettivo,seppure sofferta la vittoria dell'Angri regala il primo sole alla Palmese. Proprio come predica il Santo patrono San Biagio. Adesso Grimaldi ha due settimane per poter ancora lavorare sull'amalgama prima di affrontare la gara di Martinafranca.

Ma intanto a Palma Campania è scoppiato il Carnevale e la Quadriglia più affiatata é proprio quella del maestro Teore Grimaldi.