Un gigantesco pantano. Si presentava così, questa mattina, il tratto di viale Ungheria antistante l’ingresso del settore Distinti dello stadio Amerigo Liguori. È stata l’improvvisa rottura di una condotta idrica a provocare l’enorme perdita d’acqua: sul posto sono intervenute – e ci sono rimaste per ore – alcune squadre di tecnici specializzati della Gori.



Completamente allagato anche l’intero parcheggio retrostante i Distinti, all’interno dello stadio Liguori. L’allagamento non avrebbe comunque provocato danni di alcun tipo all’impianto sportivo. È comunque previsto un ulteriore sopralluogo per meglio accertare lo stato dei luoghi.



Le operazioni di ripristino si sono protratte per diverse ore. In conseguenza del danno, in doverse zone cittadine i rubinetti sono rimasti a secco, mentre in altri casi è stato registrato solo un abbassamento della pressione idrica. Il ripristino della normale erogazione è previsto per questa sera. © RIPRODUZIONE RISERVATA