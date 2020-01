Dopo la bella e convincente prova con il Foggia, ci si aspettava un'altra prestazione di orgoglio da parte dell'Agropoli sul campo del Team Altamura, ma all'appuntamento i delfini del tecnico Procopio ci sono arrivati davvero incerottati a causa delle tante assenze per infortuni, acciacchi vari o influenze di stagione, per cui nella distinta consegnata all'arbitro l'elenco dei calciatori a disposizione si fermava a soli 18 elementi. E con questa situazione era difficile chiedere l'impresa.



Per i pugliesi è stato gioco facile riuscire ad avere la meglio sui resti della squadra che chiude la classifica. La vittoria è stata netta e l'Altamura ha calato il poker con due reti per tempo: nella prima frazione al 15' ha aperto Guadalupi e al 28' ha raddoppiato Croce. Nella ripresa al primo giro di lancette Guadalupi sigla la sua doppietta personale e porta a tre le reti dei pugliesi, a chiudere i conti ci pensa al 40' Errico, che fissa il punteggio sul definitivo 4-0. © RIPRODUZIONE RISERVATA