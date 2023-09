Altamura-Gelbison, probabili formazioni: la partita del cuore di Monticciolo

Per la Gelbison il campionato di serie D parte con una partita per certi versi particolare, sul campo dell'Altamura, una squadra che per il neo allenatore dei cilentani ha rappresentato un momento importante nella sua carriera di tecnico toscano.

Nel presentare la sfida Alessandro Monticciolo rimarca proprio quest'aspetto: «Per me è una partita speciale, aver guidato l'Altamura mi ha aiutato a crescere e di certo ci sarà una certa emozione nel tornare in quello stadio. Inoltre anche altri calciatori ora con noi alla Gelbison hanno vestito quella casacca e per questo ci teniamo tutti a far bene».

Subito dopo Monticciolo si sofferma sull'ultima operazione di mercato: «Il presidente Puglisi e il diesse Pascuccio ci hanno fatto un altro regalo con l'arrivo del difensore Sall, ora ci aspettiamo un centrocampista».

Sul fronte tattico dovrebbe essere proposto il 3-5-2, ma Monticciolo non si sbilancia e annuncia che non potrà contare su Dellino infortunato.

La gara in programma allo stadio Tonino D'Angelo di Altamura inizia alle 16, fischia Aldi di Lanciano.