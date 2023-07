Altre conferme per il Sorrento, il difensore Fusco e il portiere Del Sorbo

Altre due conferme nella rosa del Sorento. Il difensore Francesco Fusco fino al 30 giugno 2025, nato a Castellammare di Stabia il 19 febbraio del 1999.

Fusco ha già disputato due stagioni nel Sorrento, entrambe con mister Maiuri in panchina nel 2019/2020 e nel 2022/2023. Nell’anno della promozione in C ha totalizzato 34 presenze (e due reti) in campionato. Per lui è la seconda esperienza tra i professionisti dopo quella con il Monopoli nel 2020/2021.

Conferma anche per il portiere Ludovico Del Sorbo con contratto di addestramento tecnico.Nato a Castellammare di Stabia il 13 agosto del 2004, Del Sorbo è sbarcato a Sorrento nel 2021 ed in due stagioni ha totalizzato 58 presenze in rossonero. Titolare nell'annata che ha portato il Sorrento tra i professionisti, Del Sorbo si è meritato anche la convocazione per la Viareggio Cup, disputata da protagonista con 5 presenze all'attivo.