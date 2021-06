Amarezza Savoia, ma Mazzamauro rilancia: «Potremmo chiedere il ripescaggio»

Al Latina la finale playoff dopo l’1-1 al termine dei supplementari. Al Savoia tanta, tanta amarezza. Se ne fa portavoce il presidente oplontino Alfonso Mazzamauro, che traccia anche un bilancio della travagliata stagione.

«Non è stata una stagione esaltante, sia per deficienze nostre che per meriti degli avversari. Il girone G non è semplice come lo descrivono. È stata un’annata strana tra Covid, errori e tante variabili. Con l’arrivo di Ferraro abbiamo trovato poi la quadra giusta. È chiaro che con il senno di poi è semplice, durante l’anno bisogna prendere delle decisioni e solo chi non fa non sbaglia. Complimenti al Monterosi, che ha fatto un campionato straordinario. Ferraro è stato bravissimo da quando è arrivato. Abbiamo giocato questa finale alla grande, mettendo sotto una squadra fortissima come il Latina e dimostrando la nostra supremazia. Il gol subito è stato molto balordo, dovevamo essere più attenti, loro hanno avuto solo un’occasione e l’hanno sfruttata. Peccato perché c’era la sensazione di poterla vincere, e nel nostro momento migliore sono venuti meno Fornito e Letizia uno per espulsione, l’altro per infortunio. Dispiace per l’epilogo, merito però ai nostri avversari, chi vince ha sempre ragione, adesso guardiamo al futuro».

Ed a proposito di futuro, nonostante le condizioni del Giraud non abbiamo registrato alcun significativo sviluppo, il presidente oplontino torna a parlare di ripescaggio. «Devono crearsi i presupposti giusti per andare avanti insieme, i tifosi mi vogliono bene e io ne voglio loro. Anche oggi sono stati fantastici, è come se giocassimo in casa. Se dovessero esserci i crismi giusti, faremo domanda di ripescaggio. Un plauso a tutta la nostra dirigenza e a tutti coloro che lavorano qui, abbiamo delle persone e dei professionisti che non hanno nulla a che vedere con questa categoria».

Quindi il tecnico Giovanni Ferraro. «Siamo tutti molto tristi. Io, la squadra, la società e i tifosi. Eravamo convinti di poter portare a casa la finale. La gara è stata preparata e interpretata bene dai ragazzi, abbiamo avuto una leggerezza sul loro gol che ci è costata cara. Ero tranquillo perché sentivo che avevamo la partita in mano, ma nel nostro momento migliore, dopo il pareggio, abbiamo sofferto l’uscita di Fornito e Letizia. Ai punti c’è stata una sola squadra in campo, peccato ma onore ai vincitori. Dalle sconfitte si cresce e si diventa più forti. Un grazie di cuore ai nostri dirigenti, allo staff medico e tecnico, una società davvero importante, oltre che ai tifosi, oggi sono stati incredibili».