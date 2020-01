L’occasione era di quelle decisamente ghiotte. Con il Palermo fermato sul pari dal San Tommaso nell’anticipo di sabato, un eventuale successo esterno del Savoia contro il Castrovillari avrebbe proiettato i bianchi ad un solo punto dai rosanero. Al Mimmo Rende la sblocca Tascone ma il sogno dei bianchi sfuma amaramente ad una manciata di secondi dal triplice fischio, quando Fabrizio Guarracino realizza il penalty dell’1-1.



La gara è viva e densa di spunti. Cinque minuti ed il Savoia si rende pericoloso con un insidioso tiro a giro di Osuji, deviato in angolo da Aiolfi. Replica dei padroni di casa al 19’ con La Ragione, che punta all’angolino basso, trovando un attento Coppola a sventare. Tascone la sblocca alla mezz’ora con un destro chirurgico sui cui nulla può l’estremo difensore calabrese. Castrovillari pericoloso allo scadere con Guarracino, che s’invola palla al piede e si presenta a tu per tu con Coppola: di nuovo decisivo il baby portiere oplontino.



Nella ripresa, due cambi per il Castrovillari nelle prime battute: Rosi a rilevare Di Battista e Mattei per Consiglio; nel Savoia staffetta Scalzone-Diakitè. Padroni di casa pericolosi al 23’ con Guarracino, che va di testa a botta sicura: sventa Coppola, costretto agli straordinari. Al 25’ Parlato gioca le carte Luciani e Romano, a rilevare – rispettivamente – Osuji ed Orlando. La doccia gelata per i bianchi arriva al 96’, nel corso dell’ultimo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, quando Fabrizio Guarracino sigla l’1-1 dagli undici metri. Inalterato dunque il distacco dai rosanero, che mantiene il +3.



«È stata una partita maschia – commenta mister Parlato – ci aspettavamo questo tipo di gara. Nel primo tempo siamo stati più propositivi, nel secondo, invece, ci siamo abbassati ma abbiamo creato le occasioni migliori per chiudere la partita. Da un lato dobbiamo fare mea culpa, dall’altro bisogna accettare le decisioni dell’arbitro. Pareggio giusto? Dovevamo chiudere prima la partita, contro un Castrovillari che spesso si è affidato ad i lanci lunghi e ci giocavamo le seconde palle. La partita è stata equilibrata, abbiamo gestito bene ma gli episodi ci hanno condannato. Dobbiamo fare in modo di vivere la partita con meno ansia e pressione, ma il bello del calcio sta anche in questo».

Nel post partita, comunicato al vetriolo del club oplontino, che ha energi

«Ci vediamo costretti, ancora una volta, a sottolineare gli errori arbitrali che stanno condizionando la nostra stagione agonistica. Le immagini, relative all’ipotetico fallo da rigore commesso da Poziello, parlano chiaro: non ci sono gli estremi per la concessione della massima punizione, poi assegnata e realizzata da Guarracino. L’U.S. Savoia 1908, pertanto, chiede maggiore attenzione nella direzione arbitrale delle gare per non falsare la regolarità delle stesse».





© RIPRODUZIONE RISERVATA