SORRENTO - Prima amichevole stagionale per il Sorrento: i rossoneri sono attesi domenica al Partenio-Lombardi dall’Avellino di mister Braglia (fischio di inizio alle ore 18.30). Un test di lusso - contro una compagine di C - che servirà per verificare la condizione del gruppo di mister Cioffi che ha appena iniziato il ritiro in quel di Nusco.