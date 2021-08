Anche il presidente Zigarelli sostiene la donazione del sangue

Stamane il Presidente del Comitato Regionale Campania F.I.G.C. - L.N.D., Carmine Zigarelli, insieme al Presidente e alla Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, avv. Anna Maria Ziccardi e dott.ssa Flavia Matrisciano, e al Direttore FF UOC trapianto di cellule staminali ematopoietiche e terapie cellulari dott. Paolo Tambaro, si è recato al centro di medicina trasfusionale dell'Azienda Santobono Pausilipon per donare sangue.

«Faccio appello a tutto il mondo del calcio dilettantistico e giovanile campano, affinchè, possano anche loro donare sangue, per aiutare tanti piccini con problemi di salute. Sono certo che i nostri club campani non faranno mancare il loro supporto, perchè i nostri dirigenti sono sempre in prima linea per dare un contributo fattivo a chi è in difficoltà . Ringrazio l'avv. Ziccardi, la dott. Matrisciano, il dott. Tambaro, e il personale della UOSD servizio immuno trasfusionale del Pausilipon, per l'accoglienza, la disponibilità e il grande impegno profuso a totale tutela di tanti bimbi ammalati, e garantisco la massima collaborazione del nostro Comitato Campano nelle loro attività e progettualità». Lo dichiara il Presidente del C.R. Campania, Carmine Zigarelli.