Brusco stop per il Portici, che al San Ciro incassa un netto 3-0 per mano della Fidelis Andria. Dopo i successi contro Nardò e Sorrento, ed il pari di Cardito contro la Puteolana, s'interrompe dunque la scia di risultati utili consecutivi degli azzurri, che - in attesa dei risultati della domenica - restano dunque ai margini della zona playout.

Ai pugliesi bastano appena venti secondi per sbloccare il match: Cristaldi riceve da Carullo e di sinistro batte Schaeper. Il Portici fatica a reagire ed alla mezz’ora incassa il raddoppio: delizioso lo spunto di Cerone ad innescare Avantaggiato, che firma il 2-0 con una conclusione chirurgica. Onda prova a scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza, ma non inquadra lo specchio.

La Fidelis chiude i conti nella ripresa. Corre l’8’, quando – sugli sviluppi di un corner del solito Cerone – Monaco svetta in area e mette in cassaforte i tre punti. Prisco ci prova in acrobazia su spunto di Onda, ma spedisce sul fondo. Fidelis ancora pericolosa prima con Cerone (sfera di un nulla alta sopra il montante) e poi con Clemente (controllo difettoso in area, che favorisce il recupero della difesa azzurra). Alla fine è festa grande per i pugliesi (l'esultanza finale nella foto a cura dell'ufficio stampa Fidelis Andria)

Per il Portici, appena il tempo di assorbire il colpo: mercoledì si torna infatti in campo per il turno infrasettimanale. Azzurri di scena ad Altamura.

«Quel gol dopo pochi secondi – l’analisi di mister Panico nel post partita – ha naturalmente complicato tutto. Affrontavamo una squadra forte nel suo miglior momento, che ha sicuramente vinto con merito, ma io oggi salvo comunque la grande dignità dei miei ragazzi, perché in queste situazioni il rischio imbarcata è sempre dietro l’angolo ed invece noi abbiamo comunque tenuto viva la gara. Peccato perché, dopo il gol lampo, nel nostro momento migliore abbiamo commesso quell’errore pesante in fase di ripartenza che ha portato al 2-0; nella ripresa abbiamo di nuovo subito su palla inattiva. In queste circostanze paghiamo evidentemente i pochi centimetri. Come ne usciamo? Con la consapevolezza di dover essere più incisivi in certi frangenti. Adesso però testa all’Altamura».

