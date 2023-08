Angri, 28 i convocati per il ritiro: in gruppo anche Tipaldi e Da Dalt

L'Angri lavora da oggi in ritiro allo stadio Nino Iorlano di Lioni. La truppa di mister Stefano Liquidato si allenerà fino al 23 agosto prossimo in Irpinia dopo una prima parte del lavoro svolto in sede. Il tecnico ex Scafatese ha convocato 28 calciatori, tra i quali non figura il centrocampista montenegrino Idriz Toksic, impiegato nell'amichevole con il Castel Volturno.

Tra gli altri figurano invece il terzino sinistro under Armando Tipaldi e l'esperto Franco Da Dalt.

Classe 2003, Tipaldi vanta già circa 80 presenze in Serie D con le casacche di Giulianova, Lamezia Terme e Casarano.

Lunghissima invece la carriera di Da Dalt, che vanta anche apprizioni in Serie B con la Triestina e diverse stagioni in Lega Pro tra le file di Foggia, Varese, Verona, Foligno, Como e Turris. In Campania ha giocato anche con Frattese, Avellino e Afragolese nella scorsa stagione.

I grigiorossi saranno in campo sabato 19 agosto prossimo per un test impegnativo contro il Campobasso, neopromosso in Serie D. L'amichevole si giocherà allo stadio Iorlano di Lioni alle 17.