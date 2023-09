Coppa Italia, l'Angri batte anche la Nocerina ai rigori dopo il 2-2

L'Angri “fa fuori” dalla Coppa Italia di Serie D anche la Nocerina. Così come con la Gelbison, i grigiorossi passano il turno ai calci di rigore disputando una signora gara e rimontando da un doppio svantaggio. Il tecnico Stefano Liquidato gongola più per la prestazione che per il risultato in sé.

«Abbiamo fatto un’ottima gara contro un’ottima Nocerina - sottolinea l'allenatore ex Scafatese -.

Di fatto, abbiamo regalato alla Nocerina i due gol, visto che sono scaturiti da due scivolate di nostri calciatori. Magari, avendo sempre lavorato sul sintetico, i tacchetti non erano giusti per un campo in erba naturale e allora martedì farò una tirata d'orecchie ai miei».

Una “minaccia” col sorriso quella dell'allenatore per i suoi calciatori. Nel finale di secondo tempo la Nocerina ha fallito un calcio di rigore sul quale Liquidato s'è oltremodo innervosito, «perché un attimo prima avevo chiesto un cambio ma i miei collaboratori non si sono fatti trovare pronti. L’arbitro poi ha visto quel fallo, ma credo che se avessimo perso così sarebbe stata una vera beffa per noi, con tutto il rispetto per i nostri avversari. La dea bendata ci sta osservando molto da vicino, restituendoci quello che abbiamo meritato sul campo sia con la Gelbison sia con la Nocerina».

Il bomber Longo, punta di diamante del roster grigiorosso, ha accusato un leggero fastidio a un ginocchio, «ma è un problemino che si porta dietro da tempo - ha sottolineato Liquidato -. Ho voluto farlo giocare ugualmente e ha disputato una grande partita. Poi sul gol ho dovuto tirarlo fuori contro la sua volontà, ma so di poter contare in rosa su alternative più che degne della categoria».