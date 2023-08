Angri ancora nel segno di Longo: nuova doppietta nel test col Quarto

Fabio Longo trascina ancora l'Angri. Nel test di questa mattina contro il Quarto Afrograd, l'attaccante ex Afragolese e Turris ha piazzato un'altra doppietta così come già avvenuto con il Castel Volturno. Punteggio finale di 3-1 stavolta per i ragazzi di mister Liquidato, già fermamente deciso a puntare su Celiento, lo stesso Longo e Palmieri come tridente titolare in prima linea.

Tra i pali il tecnico ha dato spazio al classe 2003 Palladino, che potrebbe indossare la numero 1 in campionato, lasciando spazio al classe 2005 tra i calciatori di movimento.

L'Angri è comunque un cantiere aperto, sebbene il lavoro stia proseguendo a buon ritmo.

Nel test odierno il punteggio si è sbloccato al 28' del primo tempo, con Longo bravo a sbucare sul secondo palo e ad inidirizzare in rete un preciso cross dalla corsia destra. Il raddoppio nel finale di frazione: Celiento si procura un calcio di rigore ma si fa parare la conclusione da Mola, che nulla può sul tap-in di Longo ben appostato.

Nella ripresa Liquidato dà gradualmente spazio a tutti gli atleti. Al 5' Picascia realizza il terzo gol sugli sviluppi di un angolo, poi gli ospiti approfittano di uno svarione difensivo per accorciare le distanze. Resta comunque un fuoco di paglia per i flegrei, con l'Angri che mantiene il pallino del gioco anche nella restante parte di gara fino al triplice fischio.