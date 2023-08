Angri, è come l'anno scorso: Gelbison eliminata ai rigori

Déjà vu di Coppa Italia per l'Angri che, come l'anno scorso, supera il turno preliminare ai calci di rigore. La “vittima” di quest'anno è stata la Gelbison, formazione che punta ai quartieri alti della classifica nel campionato di Serie D. I grigiorossi prendono di petto la sfida e nei primi minuti sfiorano il vantaggio in almeno tre occasioni: ci provano Marasco, Ascione e Cirillo, ma i vallesi tirano un sospiro di sollievo. E al quarto d'ora è il palo a salvare i rossoblu su un rapido inserimento di Longo.

C'è un legno pure sulla strada della Gelbison, con Casiello a recriminare contro la sfortuna.

La gara è piacevole. Longo tiene in allarme il portiere Cirillo al 25', poi c'è un botta e risposta senza esito con Croce da una parte e il solito Longo dall'altra.

Punteggio invariato all'intervallo e nella ripresa c'è subito una ghiotta chance per l'Angri. De Marco di testa supera Cirillo ma trova Montinaro a salvare sulla linea. Barone tenta senza esito la via del gol dell'ex, poi è ancora l'Angri a farsi preferire. Ascione colpisce il secondo legno per i grigiorossi, poi la bandierina del secondo assistente vanifica il gol di Cardore. Nel finale Palmieri divora un'occasionissima su cross di Giorgio, rinviando l'esito ai tiri dal dischetto.

Ai rigori l'Angri parte male con l'errore di Picascia, poi Scarpato rimette le cose in pari e l'errore decisivo arriva dai piedi dell'ex di turno Barone al quinto tiro.