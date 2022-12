Angri, primi movimenti di mercato: arriva Della Corte, si segue Langella

Prime mosse di mercato per l'Angri alla riapertura delle liste. La società ha ufficializzato oggi il tesseramento dell'esterno Giovanni Della Corte. Classe 1995, il nuovo calciatore grigiorosso può agire sia da terzino che da esterno di centrocampo.

Proviene dalla Puteolana, ma vanta un importante curriculum tra i professionisti con oltre 100 presenze in Serie C tra le fila di Pontedera e soprattutto Paganese. In Serie D ha esordito con la maglia della Mariano Keller prima di passare alla Cavese. Nelle ultime annate ha giocato con Fidelis Andria, Fezzanese, Aversa e Cassino.

La società doriana sarebbe anche sulle tracce del playmaker Matteo Langella, classe 1997, che il Nola ha “liberato” nella giornata di oggi. Cresciuto nel vivaio della Polisportiva Sarnese, con i granata ha giocato in Serie D dalla stagione 2015-16 fino al 2018-19. Dopo una prima esperienza al Nola nell'annata successiva, Langella ha militato anche tra le fila di Sorrento e Mariglianese.

L'Angri ha anche perfezionato operazioni in uscita, liberando i centrocampisti Gaetano Maranzino e Gianluca Casillo, oltre all'attaccante Mario Strianese.