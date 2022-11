Angri-Arzachena 1-2: è il secondo ko di fila per i grigiorossi

Seconda sconfitta consecutiva per l’Angri che cede in casa a un cinico Arzachena. I sardi capitalizzano al meglio le poche occasioni da gol create, conquistando il bottino pieno.

I grigiorossi di Sanchez sprecano ghiotte opportunità, recriminando anche per qualche episodio dubbio nell’area degli ospiti. Al 7’ Barone sfrutta un errato disimpegno dell’Arzachena ma calcia sul fondo. A parti invertite, invece, gli ospiti passano al 12’ con Bolo che, dopo una leggerezza di Manzo, si fa spazio e porta in vantaggio la squadra di Nappi.

L’Angri trova subito il tempo di pareggiare, ma l’azione è viziata da un fuorigioco di Barone su assist di Cassata. Alla mezz’ora Bolo sfiora il raddoppio; sul fronte opposto De Rosa non inquadra per poco lo specchio della porta. Nel finale di frazione Pinna chiama Bellarosa all’intervento.

Nella ripresa l’Angri sembra avere più voglia, ma al 12’ arriva la seconda doccia fredda con una ripartenza finalizzata da Pinna per il parziale 0-2. A metà ripresa Fabiano innesca in area Cassata, che controlla bene ma calcia oltre la traversa. È il preludio al gol che arriva al 25’ con Barone, bravo a concretizzare l’assist di Cassata.

Pochi minuti dopo lo stesso centravanti grigiorosso reclama un rigore per una evidente strattonata in area. L’arbitro ignora le proteste, così come accade al 35’ su un altro contatto nei 16 metri ospiti. L’Angri ci crede continua il forcing ma non trova mai lo spunto giusto per conclusioni degne di nota. Termina dunque 1-2, con la formazione di Sanchez che si allontana di un altro punto dal trenino playoff e ne perde uno rispetto alla zona pericolosa della classifica.