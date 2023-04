Angri-Atletico Uri, domani l'ultima chiamata: Sanchez non vuole alibi

«Niente alibi o scuse. Dobbiamo fare i fatti e vincere con l'aiuto di tutti». Poche chiacchiere per Luigi Sanchez, domani l'Angri è chiamato a battere l'Atletico Uri per continuare a sperare nel mantenimento della categoria. «Voglio una squadra che vada in campo senza paure, è da troppo tempo che manca la vittoria in casa. Ma sono comunque ottimista perché ho grande fiducia nei ragazzi».

Una fiducia che ha rappresentato la molla che ha portato il tecnico al secondo “sì” stagionale alla panchina grigiorossa. «Se non fosse stato così non sarei tornato. Sono qui per tutelare i ragazzi e per prendermi tutte le responsabilità nel caso in cui le cose dovessero andare male. Ma sono sicuro che non sarà così».

L'allenatore dei doriani evita parole di circostanza da rivolgere ai tifosi. «Credo che ormai siano stanchi e che domani vogliano esclusivamente vedere il risultato. Magari voglio vedere che l’avversario domina per novanta minuti ma alla fine vince l’Angri per 1-0. Dobbiamo farlo per i tifosi, ma dobbiamo farlo soprattutto per noi stessi. dobbiamo capire che in campo non si può avere paura e sono convinto che se daremo tutto e conquisteremo tre punti usciremo tra gli applausi».