Angri-Barletta 1-0: grigiorossi ai playout

L'Angri batte il Barletta, ma il successo non basta a evitare la coda dei playout. Un calcio di rigore di Palmieri nella ripresa diventa sentenza definitiva solo per gli ospiti, che retrocedono direttamente in Eccellenza a causa del distacco superiore a 8 punti dal tredicesimo posto.

Dopo un primo tentativo ospite di Ngom, l'Angri protesta per il gol annullato a Picascia, “pizzicato” dall'arbitro a commettere fallo sul diretto avversario dello stesso difensore grigiorosso. Ci prova senza successo Mettivier, poi sono i grigiorossi a rischiare sulle iniziative di Diaz: alla mezz'ora il centravanti spreca su cross di Caputo, poi su una sua sponda nessun compagno trova lo spunto per il tap-in vincente.

Nella ripresa l'Angri riparte con maggiore decisione ma è sempre la mira a mancare nelle azioni che vedono protagonisti Mettivier e Herrera. Quest'ultimo ci prova con una bella conclusione dal limite, trovando però la risposta del portiere ospite. Liquidato manda in campo Palmieri che non si fa condizionare da un giallo per simulazione, trovando alla mezz'ora l'episodio decisivo: su un suo cross un difensore del Barletta colpisce con un braccio in area e dal dischetto lo stesso Palmieri fa 1-0.

Nel finale Palladino blinda la porta grigiorossa, poi il palo nega a Giorgio la gioia del gol del raddoppio. Complici i risultati dagli altri campi, al triplice fischio non può esplodere la gioia: l'Angri contenderà tra le mura amiche al Gallipoli la permanenza in Serie D.